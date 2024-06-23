Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до пяти человек

До пяти человек увеличилось число погибших в результате удара кассетными боеприпасами по Севастополю с украинской стороны. Власти объявили 24 июня Днем траура в связи с гибелью мирных жителей.

«В результате террористической атаки кассетным боеприпасом американского производства у нас 124 пострадавших. Из них трое погибших детей, двое погибших взрослых. Пять детей находятся в реанимации, остальные ранения – легкой и средней тяжести», – рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Он объявил 24 июня День траура. Аналогичное решение принято по Республике Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Президент РФ Владимир Путин позвонил главе Севастополя и выразил соболезнования в связи с трагедией.

Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Пострадавших детей после оказания первой помощи перевезут в «лучшие московские больницы» санитарным бортом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт), следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия.

В ООН призвали стороны конфликта на Украине принять все меры, чтобы в результате не страдали мирные граждане. «Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги, чтобы избежать жертв среди гражданского населения», – цитируют заявление «Известия».

Минобороны РФ сообщило, что украинские боевики выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Четыре удалось сбить средствами ПВО, но одна на конечном участке отклонилась от траектории полета, и взрыв произошел в воздухе над городом. МО РФ подчеркнуло, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Севастополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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