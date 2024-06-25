Макрон разглядел угрозу гражданской войны во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о риске гражданской войны в стране из-за крайностей в программах политических партий. Французский лидер отметил, что и левые, и правые предлагают делить граждан по признаку религии или происхождения.

Макрон заявил, что программа правой партии «Национальное объединение» предлагает деление людей по признаку религии или происхождения. Но и левая «Непокоренная Франция» продвигает «форму коммунитаризма, в некоторой степени избирательного», на основе религиозной и общинной принадлежности.

«Программы «двух крайностей» ведут к гражданской войне. Когда нам все надоело, когда ежедневная жизнь тяжела, мы можем соблазниться крайностями, которые кажутся быстрым решением. Но решение никогда не будет заключаться в отказе от инаковости», – приводит слова Макрона телеканал BFMTV.

Аналитики все чаще предупреждают о растущих рисках начала гражданских войн в западных странах. В США сами жители признались, что считают вероятной гражданскую войну в ближайшие пять лет. А в Словакии после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо заговорили о прямой угрозе гражданской войны, поскольку инцидент показал степень разобщенности общества.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube