МВД Словакии: страна стоит на пороге гражданской войны

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток, говоря о покушении на премьер-министра страны Роберта Фицо, заявил, что республика стоит на пороге гражданской войны.

«Нападавший стрелял с ясной политической мотивацией. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов. Это покушение было политически мотивированным», – подчеркнул он (цитата по РИА «Новости»).

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», – добавил министр. По его словам, сегодня в соцсетях можно видеть огромную волну комментариев, полных ненависти. Он призвал общественность воздержаться от подобных комментариев.

Напомним, днем 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова мужчина из толпы несколько раз выстрелил в премьер-министра страны. Политика срочно отвезли в больницу, он перенес длительную операцию. После нее Фицо ввели в искусственную кому. Премьеру предстоит еще одна операция.

Министр обороны страны Роберт Калиняк сообщил, что ночью медикам удалось стабилизировать состояние премьера, но ситуация со здоровьем Фицо остается серьезной.

Братислава, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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