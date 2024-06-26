В Греции арестованы члены «русской мафии» во время сходки главарей

В Афинах правоохранители арестовали троих мужчин, которые приняли участие в сходке главарей «русской мафии». Об этом сообщает газета «Прото тема».

В отдел по борьбе с организованной преступностью поступила информация о том, что в столице состоится встреча криминальных авторитетов. Полицейские считают, что целью сходки была подготовка к серьезному преступлению. На встрече присутствовало около 15 граждан Грузии, Украины, России, Молдавии и Греции.

Стражи порядка задержали трех человек. Один из них находился в розыске со стороны российских правоохранительных органов за грабеж и кражу. Второму предъявлено обвинение в совершении преступления в Испании. Третий подозревается в нарушении закона об оружии.

«Сейчас следователи выясняют, какова сфера деятельности арестованных и принадлежат ли они к международным организациям, таким как Vor V Zakone», – говорится в статье.

Афины, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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