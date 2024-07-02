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Южная Корея провела стрельбы у границы с КНДР впервые за шесть лет

Фото: Pixabay

Южная Корея провела учения с боевой стрельбой на артиллерийских полигонах недалеко от границы с КНДР впервые за шесть лет. Это стало возможно после приостановки Всеобъемлющего военного соглашения 2018 года, передает агентство «Рёнхап».

Учения с применением самоходных гаубиц K9 и K105A1 проходили на полигонах в провинциях Кёнгидо и Канвондо. На прошлой неделе Корпус морской пехоты впервые за семь лет провел полномасштабные учения с боевой стрельбой из гаубиц К9 и РСЗО Chunmoo на островах вблизи морской границы между двумя Кореями.

В начале июня Сеул объявил о приостановке Всеобъемлющего военного соглашения 2018 года, отменившее учения и укрепление обороны вдоль границы с КНДР. Решение принято в ответ на акцию Пхеньяна по отправке через границу воздушных шаров с мусором. В июне северокорейские солдаты несколько раз нарушали разделительную линию между государствами в ходе активных военных приготовлений в приграничной зоне.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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