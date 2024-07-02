HRW: Израиль и союзники должны заплатить за нарушения прав человека в секторе Газа

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила о праве пострадавших на компенсацию за грубое нарушение прав человека в секторе Газа и Израиле. Родственники жертв атаки боевиков «ХАМАС» подали в суд США иск против Ирана, Сирии и Северной Кореи.

HRW отправила в ООН свои рекомендации по ситуации с выплатами пострадавшим от нарушения прав человека в ходе палестино-израильского конфликта. Специалисты подчеркнули, что право на компенсацию имеют люди как в Палестине, так и в Израиле.

«Правительства, поддерживающие Израиль и палестинские вооруженные группировки, должны не только использовать свое влияние, чтобы остановить дальнейшие злоупотребления, но и гарантировать, что жертвы и выжившие получат значимые компенсации», – цитирует заявление телеканал «Аль-Джазира».

Федеральный суд в Вашингтоне зарегистрировал иск от родственников израильтян, погибших при атаке «ХАМАС» на юг Израиля 7 октября. Ответчиками значатся Иран, Сирия и КНДР, которые, якобы, «предоставили материальную поддержку и ресурсы», позволившие боевикам осуществить атаку.

Иск подан произраильской Антидиффамационной лигой от имени 125 жертв и их семей на сумму четырех миллиардов долларов. Истцы надеются получить выплаты из фонда, созданного Конгрессом США для жертв терроризма.

В результате атаки боевиков «ХАМАС» на Израиль погибли более тысячи человек. В результате израильских ударов по сектору Газа убиты около 40 тыс. человек и ранены более 86 тыс. человек, погибли десятки журналистов, медицинских и гуманитарных сотрудников. Неоднократно в Совбезе ООН поднимался вопрос осуждения Тель-Авива за геноцид палестинцев. ЮАР подала иск о геноциде палестинцев в Суд ООН, и несколько стран поддержали ее требования.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube