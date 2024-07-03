Армения ведет с США переговоры о строительстве АЭС

Армения и США ведут переговоры о строительстве новой атомной электростанции. Об этом сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
По его словам, в настоящее время стороны обсуждают правовую основу, «без которой нельзя продвигаться». «Могу сказать, что мяч на стороне США. Ожидаем, что внутренние процедуры в Соединенных Штатах будут завершены, после чего мы начнем работать», – цитирует Григоряна ТАСС.
Секретарь Совбеза добавил, что Армения пытается диверсифицировать экономические отношения с международными партнерами подобно тому, как это делается в области безопасности.
Ереван, Зоя Осколкова
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