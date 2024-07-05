Второй тур досрочных выборов президента стартовал в Иране

Избирательные участки открылись на всей территории Ирана для голосования во втором туре президентских выборов. Избирателям предстоит выбрать из двух кандидатов, набравших больше всего голосов в первом туре, передает агентство IRNA.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до полуночи. Во втором туре 14-х президентских выборов участвуют лидер первого тура голосования 69-летний экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиан и 58-летний представитель консервативного крыла Саид Джалили. Эти два кандидата набрали больше число голосов из четырех претендентов, участвовавших в первом туре.

Внеочередные президентские выборы организованы после гибели президента страны Эбрахима Раиси. 19 мая иранский лидер разбился на вертолете. До вступления в должность нового избранного президента страной управляет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Тегеран, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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