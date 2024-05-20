В Иране официально объявили о гибели президента Эбрахима Раиси

В Иране в мечети Имама ар-Резы в присутствии тысяч верующих объявили о смерти президента Эбрахима Раиси.

«Восьмой президент Исламской Республики Иран Хазрат Аятолла Сейед Эбрахим Раиси принял мученическую смерть во время служения мученическому народу Ирана и его сподвижникам», – говорится в официальном заявлении.

Иранское правительство заявило, что президент служил великому народу Ирана на пути подъема и прогресса страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации. «Мы заверяем наш верный, благодарный и любимый народ, что путь чести и служения будет продолжен неутомимым духом аятоллы Раиси, героя и слуги нации и верного друга руководства, и с помощью Всевышнего Бога и товарищества благородных людей, никаких нарушений в управлении джихадистской страной не будет», – отмечает иранский кабмин.

Согласно конституции страны исполнять обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер, передает иранское информационное агентство ISNA. Совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового главы государства. По данным агентства, выборы могут пройти в июне-июле.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение 19 мая неподалеку от границы с Азербайджаном. Раиси и ряд других высокопоставленных чиновников летали в приграничную территорию на открытие новой дамбы. Тела погибших в авиакатастрофе направлены в Тебриз, поисковая операция завершена, сообщило иранское общество Красного Полумесяца.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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