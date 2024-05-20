российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 мая 2024, 10:07 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Иране официально объявили о гибели президента Эбрахима Раиси

Фото: официальный сайт президента Ирана

В Иране в мечети Имама ар-Резы в присутствии тысяч верующих объявили о смерти президента Эбрахима Раиси.

«Восьмой президент Исламской Республики Иран Хазрат Аятолла Сейед Эбрахим Раиси принял мученическую смерть во время служения мученическому народу Ирана и его сподвижникам», – говорится в официальном заявлении.

Иранское правительство заявило, что президент служил великому народу Ирана на пути подъема и прогресса страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации. «Мы заверяем наш верный, благодарный и любимый народ, что путь чести и служения будет продолжен неутомимым духом аятоллы Раиси, героя и слуги нации и верного друга руководства, и с помощью Всевышнего Бога и товарищества благородных людей, никаких нарушений в управлении джихадистской страной не будет», – отмечает иранский кабмин.

Согласно конституции страны исполнять обязанности президента в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер, передает иранское информационное агентство ISNA. Совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента, должен организовать избрание нового главы государства. По данным агентства, выборы могут пройти в июне-июле.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение 19 мая неподалеку от границы с Азербайджаном. Раиси и ряд других высокопоставленных чиновников летали в приграничную территорию на открытие новой дамбы. Тела погибших в авиакатастрофе направлены в Тебриз, поисковая операция завершена, сообщило иранское общество Красного Полумесяца.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Иран

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку у границы с Азербайджаном / Новая Зеландия дополнила список антироссийских санкций / Оттава ввела санкции против военного командования Ирана / Эстония выступила с угрозами в адрес Ирана / Президент Ирана пригрозил Израилю полным уничтожением / Израиль ударил по Ирану, США и ЕС отказали Украине в защите, прогнозы о «большой воде» ошиблись – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Спикер Конгресса США назвал Россию, Китай и Иран «новой осью зла» / СМИ назвали цель атаки Израиля по Ирану

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Иран,