В Иране начались досрочные президентские выборы

В Иране сегодня, 28 июня, проходят досрочные выборы президента страны. Напомним, что предыдущий глава страны Эбрагим Раисси погиб в результате крушения вертолета 19 мая этого года.

Утром в стране открылось 58 тысяч 640 избирательных участков. По традиции Верховный лидер аятолла Али Хаменеи был одним из первых, кто проголосовал перед десятками камер в офисе в Тегеране. «День выборов – это день радости и счастья для нас, иранцев, – сказал он. – Мы рекомендуем нашим дорогим людям серьезно отнестись к голосованию и принять в нем участие. Я не вижу причин колебаться».

На этих выборах баллотируются четыре кандидата – три консерватора и один реформатор. Если ни один из них не наберет более половины голосов, 5 июля состоится второй тур. Официальные результаты ожидаются не позднее воскресенья, предварительные данные будут опубликованы в субботу.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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