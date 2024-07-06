Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана

Масуд Пезешкиан станет девятым президентом Ирана. Об этом заявил глава иранского избиркома Мохсен Эслами.

За Пезешкиана проголосовали более 16 млн избирателей. Его конкурент Саид Джалили получил более 13 млн голосов. В выборах приняли участие 30,5 млн граждан, явка составила 49,8%.

69-летний Масуд Пезешкиан – политик реформистского толка и член иранского парламента последних пяти созывов. Ранее он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана. Пезешкиан дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло.

Внеочередные президентские выборы организованы после гибели президента страны Эбрахима Раиси. 19 мая иранский лидер разбился на вертолете. До вступления в должность нового избранного президента страной управляет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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