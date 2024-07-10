Польша отправит на границу с Белорусией не 10 000, а 17 000 военных

Польша изменила планы по наращиванию военной группировки на границе с Белоруссией. Вместо 10 тыс. солдат разделительную линию будут охранять 17 тыс., сообщил замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда.

Увеличение числа военных у границы должно укрепить безопасность Подляского воеводства, которое расположено у границы с Белоруссией и Литвой.

«С 1 августа начнется операция «Безопасное Подлясье». Одним из элементов операции является увеличение численности вооруженных сил на границе до 17 тыс. солдат», – цитирует замминистра «Интерфакс».

Непосредственно в охране границы задействуют дополнительно две тысячи человек к нынешним шести тысячам. Остальные девять тысяч военных будут находиться в резерве и составят силы быстрого пограничного реагирования. В условиях ЧП эту группировку в течение 48 часов отправятся к разделительной линии.

В августе 2023 года Варшава объявила, что разместит около границы с Белоруссией порядка 10 тыс. военных, из которых четыре тысячи будут непосредственно поддерживать погранохрану. В июне 2024 года прибалтийские страны и Польша попросили Евросоюз выделить деньги на строительство оборонных сооружений на границе с Россией.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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