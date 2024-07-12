В Польше во время учебного полета разбился военный самолет

В Польше потерпел крушение самолет М-346 Master. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на командование польских вооруженных сил.

Инцидент произошел в аэропорту Гдыня-Косаково. Полет был тренировочным, на борту находился один пилот.

«На данный момент все, что нам известно, это то, что учебный самолет загорелся после удара о взлетно-посадочную полосу аэропорта», – сообщили военные.

На месте находятся экстренные службы. В настоящее время нет информации о том, удалось ли летчику катапультироваться.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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