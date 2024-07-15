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План безопасности: Секретная служба США усилила охрану Трампа

Дональд Трамп, фото: Reuters

Секретная служба США до конца избирательной кампании усилила охрану экс-президента Дональда Трампа после покушения на него на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщила директор службы Кимберли Читл.

«К дополнительным улучшениям безопасности, которые мы предоставили службе безопасности бывшего президента Трампа в июне, мы также внесли изменения в его службу безопасности с субботы, чтобы обеспечить его постоянную защиту на съезде (Республиканской партии) и в оставшуюся часть кампании», – говорится в заявлении Читл.

По ее словам, инцидент в Пенсильвании «вызвал вопросы о возможных обновлениях или изменениях в системе безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки. «Я уверена в плане безопасности, который наш координатор RNC Секретной службы и наши партнеры внедрили, который мы пересмотрели и усилили после субботней стрельбы. Планы безопасности для национальных специальных мероприятий по безопасности разработаны так, чтобы быть гибкими. По мере продвижения съездов и в соответствии с указаниями президента Секретная служба будет постоянно адаптировать наши операции по мере необходимости, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности для участников съезда, волонтеров и города Милуоки», – сказала Читл.

Накануне в американских СМИ сообщалось о немногочисленности охраны Трампа, отсутствии бюджетных ассигнований на нее, чтобы можно было защититься от возможных атак снайперов и обеспечивать безопасность экс-президента с воздуха.

Вашингтон, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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