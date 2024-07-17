Суд признал сенатора Менендеса коррупционером и агентом Египта

Суд признал сенатора США Роберта Менендеса виновным по всем пунктам обвинения в получении взяток и работе иностранным агентом. Обвинение доказало, что политик помогал союзникам избежать уголовной ответственности и действовал в интересах Египта при распределении помощи из бюджета США.

«Присяжные признали демократа виновным в 16 преступлениях, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, воспрепятствование осуществлению правосудия и сговор. Сенатор Менендес признан виновным в получении взяток золотом и наличными и в деятельности в качестве агента египетского правительства», – передает AP.

Менендес занимал пост главы комитета по международным делам Сената США и был соавтором законопроекта о санкциях против руководства России и ее финансовой системы. В сентябре 2023 года прокуратура обвинила политика и его жену в получении взяток на сотни тысяч долларов наличными, люксовыми автомобилями, золотыми слитками и другими ценными вещами.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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