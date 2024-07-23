Киев договаривается с Кишинёвом о возврате уклонистов

Украина и Молдавия ведут переговоры о возможности выдачи украинских граждан, уклоняющихся от мобилизации. Украинский посол Марк Шевченко посетовал, что Европа не предусмотрела механизмы, которые были бы полезны Киеву в этой ситуации.

«К сожалению, законодательство и правовая база, которая существует по вопросам беженцев в Европе и Молдавии, не была адаптирована под ситуацию, с которой столкнулась Украина», – сказал дипломат в эфире телеканала TV8.

Шевченко заявил, что переговоры ведутся, хотя они осложнены тем, что нет точных данных о том, сколько украинцев нелегально проникли в Молдавию.

«У нас есть определенный диалог о так называемых уклонистах. Условно говоря, у нас есть сто человек, которые, по данным Пограничной полиции, незаконно перешли границу. 90 из них Молдавия предоставила статус беженца, а оставшиеся 10, которым отказали, на каких основаниях остаются в Молдавии?» – задался вопросом посол.

Он призвал власти Молдавии «разбить большую проблему» на несколько этапов и решать по очереди.

Ранее Варшава выдала Киеву двух военнообязанных, которые нелегально пересекли польскую границу, переплыв Западный Буг. С февраля 2022 года Территориальные центры комплектации подали более 400 тыс. заявлений о розыске граждан, уклоняющихся от мобилизации.

Кишинёв, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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