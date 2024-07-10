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Среда, 10 июля 2024, 21:08 мск

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На Украине насчитали более 400 тысяч уклонистов

Министерство обороны Украины сообщило, что, начиная с февраля 2022 года, Территориальные центры комплектации (ТЦК, военкоматы) подали более 400 тысяч заявлений о розыске граждан, уклоняющихся от мобилизации, – передают в среду, 10 июля, местные СМИ.

В сообщении украинского Минобороны, в частности, говорится: «ТЦК подали более 400 тысяч заявлений о розыске уклонистов, кроме того они составили более 180 тысяч административных протоколов на нарушителей воинского учета. …В 2022 году ТЦК составили 55,68 тыс. протоколов, а за 2023 и первое полугодие 2024 года уже 130,1 тыс. Больше всего уклонистов во Львовской области, здесь их почти 102 тысячи человек».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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