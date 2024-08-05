Протестующие пытались поджечь британский отель для мигрантов

Около 700 человек собрались на акцию протеста у отеля Holiday Inn Express в Ротереме, где разместили иностранцев, попросивших убежища у британских властей. Протестующие пытались поджечь здание. Задержаны 43 человека, пишет Guardian.

Протестующие забросали здание Holiday Inn Express пустыми бутылками, палками и камнями. Особо активным участникам протеста удалось поджечь лестницу, но пожар вскоре потушили, не дав огню распространиться. Полиция щитами оттеснила протестующих от здания, во время чего 10 сотрудников получили травмы, один потерял сознание из-за травмы головы.

Акции протеста с участием более 300 человек также прошли в Болтоне, Ланкастере, Уэймуте и Мидлсбро. Люди шли маршем по центральным улицам и скандировали: «Мы хотим вернуть нашу страну». Однако полиция заявила, что происходящее не было акцией протеста, а только реакцией людей на ложную информацию о подозреваемом в убийстве трех девочек.

После полуночи 5 августа полиция сообщила, что задержала 43 человека.

29 июля 17-летний британец с ножом напал на участниц детского танцевального семинара. Три девочки были убиты, семь детей и две женщины ранены. В соцсетях распространилась информация, что подозреваемый – мигрант, что вызвало волну протестов. 31 июля 39 сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков в британском Саутпорте. 1 августа полиция в Лондоне задержала более 100 демонстрантов, которые вели себя агрессивно и участвовали в стычках с сотрудниками правопорядка.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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