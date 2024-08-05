Япония призвала своих граждан покинуть Ливан

Япония пополнила ряды стран, призвавших своих граждан покинуть Ливан. Японское посольство попросило путешественников отказаться от поездки в Бейрут и другие ливанские города, а находящимся там японцам – эвакуироваться ближайшими авиарейсами.

«Поскольку напряженность в регионе, включая Ливан, растет, для всего Ливана установлен 4-й уровень опасности: «Рекомендация к эвакуации». Пожалуйста, не отправляйтесь в Ливан ни с какой целью. Если вы уже находитесь в стране, пожалуйста, обеспечьте свою безопасность и немедленно эвакуируйтесь коммерческим рейсом», – говорится в заявлении.

Порядка 10 стран опубликовали аналогичные заявления относительно пребывания своих граждан в Ливане. В их числе Австралия, США, Франция, Великобритания, Италия, Чехия, Швеция, Кувейт, Саудовская Аравия, Турция, Иордания.

Как сообщал «Новый День», Израиль изучает возможность нанесения превентивного удара по Ирану, когда убедится, что атака со стороны исламской республики неизбежна. Госдеп США заявил, что Иран и ливанское движение «Хезболла» могут нанести удар по Израилю 5-6 августа.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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