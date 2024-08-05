В Израиле обсуждают возможность превентивного удара по Ирану

Израиль изучает возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если убедится, что атака со стороны исламской республики станет неизбежной. Об этом пишет издание The Times of Israel.

«Органы безопасности рассматривают возможность превентивных действий или атак, которые Израиль может инициировать», – говорится в публикации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и служб безопасности, на котором обсуждался возможный превентивный удар по Ирану в качестве меры сдерживания. Такой вариант возможен в случае получения подробных разведданных, подтверждающих планы Ирана атаковать территорию Израиля. Кроме того, для реализации данного сценария необходимо, чтобы США располагали достаточной разведывательной информацией, пишет портал Ynet.

Ранее госсекретарь США Тони Блинкен заявил, что Иран и ливанское движение «Хезболла» могут начать атаку на Израиль уже 5 августа. Он призвал страны G7 надавить на стороны вероятной эскалации, чтобы сбить их воинственный пыл, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после убийства на прошлой неделе главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и высокопоставленного военного командира движения «Хезболла» Фуада Шукра в Бейруте. Иран и ХАМАС возложили ответственность за их гибель на Израиль.

Тель-Авив, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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