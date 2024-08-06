Турция присоединится к иску ЮАР против Израиля о геноциде

Турция подготовила документы для вступления в дело о геноциде против Израиля. Анкара представит их в Гааге 7 августа, передает агентство «Анадолу».

Власти Турции обосновали свое решение участием в Конвенции о геноциде. Необходимые для присоединения к иску документы готовы, их передадут суду в Гааге 7 августа.

ЮАР обратилась в Международный суд 29 декабря 2023 года, обвинив Израиль в геноциде палестинского народа в секторе Газа. Суд предоставил Тель-Авиву время для подачи ответа на заявление до 28 июля 2025 года. Ожидается, что рассмотрение иска займет порядка 4-5 лет.

28 марта Международный суд ООН в качестве дополнительных мер по иску предписал Израилю обеспечить беспрепятственное поступление гуманитарной помощи в сектор Газа. 24 мая Израилю предписано незамедлительно прекратить атаки на Рафах и прекратить блокировку одноименного КПП.

Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестина и Испания попросили суд считать их участниками процесса на стороне ЮАР. Пока решения по этому вопросу не принято.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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