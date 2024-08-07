Британская полиция задержала почти 430 участников протестов

Полиция в Великобритании задержала 428 человек с начала беспорядков после убийства трех детей. Правоохранители готовятся, что география протестов вновь расширится и в разных частях страны пройдет более 100 акций протеста одновременно.

Национальный совет начальников полиции опубликовал статистику в связи с акциями протеста против миграционной политики Лондона, которые быстро перерастают в беспорядки. Произведено 428 задержаний, 120 протестующим уже предъявили обвинения, суды начали рассматривать их дела.

58-летний Дерек Драммонд признал вину как участник беспорядков и участник нападения на работника службы экстренной помощи. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, что стало самым длительным сроком за беспорядки в Англии и Северной Ирландии, пишет Guardian.

Также с начала беспорядков пострадали 93 сотрудника полиции только в Мерсисайде. Сегодня на улицы выйдут около 6000 обученных офицеров по борьбе с беспорядками, 200 сотрудников лондонской полиции отправят на усиление в Большой Манчестер, а в северо-восточные районы перебросят спецназ.

Согласно прогнозам, беспорядки охватят большую часть страны. Ожидается более 100 акций протеста и 30 контракций в разных регионах. Власти в первое время отказывались называть происходящее протестами против мигрантов и настаивали, что люди хотят выпустить горе. Но после попытки поджечь гостиницу для мигрантов акции протеста назвали терроризмом.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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