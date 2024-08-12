В Венесуэле лидер оппозиции призвала к новым протестам

Лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо призвала граждан выйти на улицы 17 августа и протестовать против официальных итогов выборов президента. Хотя 60% опрошенных венесуэльцев доверяют подсчетам Национального избирательного совета (CNE).

«В эту субботу, 17 августа, мы выйдем на улицы Венесуэлы и всего мира. Мы вместе заявим о том, чтобы мир поддержал нашу победу и признал правду», – приводит слова Мачадо «Интерфакс».

Согласно опросу, 51% венесуэльских избирателей заявили, что голосовали за президента республики Николаса Мадуро, и только 33% – за кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса. 60% опрошенных верят в объективность результатов, оглашенных CNE, и только 6% не верят официальным отчетам. Опрос проведен Hinterlaces с 31 июля по 9 августа.

Акции протеста сразу после выборов были такими яростными, что власти Венесуэлы обвинили оппозицию при поддержке США и их союзников в попытке госпереворота. Госдеп США открыто назвал ошибочными данные CNE Венесуэлы и объявил о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса.

Каракас, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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