Венесуэльскую оппозицию обвинили в попытке госпереворота

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес во вторник, 30 июля, заявил, что правая оппозиция при поддержке США и их союзников пытается осуществить в попытку госпереворота, – передает ТАСС.

Согласно сообщению агентства, Лопес сказал: «Мы наблюдаем попытку государственного переворота, который снова пытаются совершить правые экстремисты, поддерживаемые североамериканским империализмом и его союзниками».

По данным генпрокуратуры страны в ходе беспорядков задержаны не менее 15 человек за акты вандализма и дестабилизирующие действия, в том числе, за попытку поджога партийных штаб-квартир. Пострадали более 20 военных.

Каракас, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube