США объявили Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле

Госдеп США назвал ошибочными данные Национального избирательного совета (CNE) Венесуэлы относительно итогов выборов президента. Вашингтон объявил о победе оппозиционного кандидата Эдмундо Гонсалеса и призвал президента республики Николаса Мадуро передать ему власть.

Госдеп заявил, что не верит данным CNE, поскольку не опубликованы таблицы подсчета голосов по участкам. Но Вашингтон верит наблюдательной миссии Независимого Центра Картера, которая считает незаслуживающими доверия оглашенные результаты выборов.

«Обработка голосов и объявление результатов CNE были глубоко ошибочны, объявленный результат не отражает волю венесуэльского народа. Мы поздравляем Эдмундо Гонсалеса с успешной кампанией. Настало время для уважительного и мирного перехода власти», – говорится в заявлении Госдепа.

По их сведениям, оппозиция в Венесуэле собрала по избирательным участкам данные о подсчетах более 80% голосов. Согласно им, Эдмундо Гонсалес получил наибольшее количество голосов, что якобы подтвердили независимые наблюдатели. Госдеп вновь сослался на результаты экзит-полов в день выборов и быстрого подсчета голосов, которые говорили о победе оппозиционного кандидата.

США заявили, что будут работать над «восстановлением демократических норм в Венесуэле» вместе с международными партнерами. Также потребовали освободить людей, задержанных во время протестов в Венесуэле, и назвали ложными все обвинения в адрес оппозиционных сил.

28 июля в Венесуэле прошли выборы президента, победителем которых объявлен действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция заявила, что их кандидат Эдмундо Гонсалес набрал 70% голосов и должен управлять страной. Почти во всех регионах Венесуэлы прошли акции протеста, в разжигании которых власти обвинили США. Оппозицию обвинили в попытке госпереворота.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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