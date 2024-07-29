В Венесуэле оппозиция завила о победе Гонсалеса на выборах

Кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес набрал 70% голосов во время президентских выборов, заявила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Госдеп США призвал Избирательный совет Венесуэлы опубликовать подробные результаты подсчета голосов, передает Reuters.

По официальным данным, Гонсалес набрал 44% голосов, а Николас Мадуро более 51%. Оппозиция внутри страны сослалась на «независимые экзит-полы» и быстрый подсчет голосов и объявила о победе своего кандидата с результатом в 70%. Занимавшаяся исследованиями выборов в США компания Edison Research сообщила, что в ходе экзит-пола Гонсалес наберет 65% голосов, а Мадуро – 31%.

США и некоторые страны Латинской Америки также заявили, что страну должен возглавить Гонсалес. Американский Госдеп посоветовал Избирательному совету Венесуэлы внимательно считать голоса и опубликовать подробные результаты. Президент Аргентины Хавьер Милей призвал к вооруженному перевороту, написав в блоге, что «вооруженные силы на этот раз защитят демократию и волю народа».

Гонсалес обратился к своим сторонникам и призвал их не проводить массовых акций и воздержаться от насилия.

Каракас, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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