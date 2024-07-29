Малей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле

Президент Аргентины Хавьер Милей отказался признавать Николаса Мадуро законно избранным президентом Венесуэлы. Аргентинский лидер призвал Мадуро отказаться от поста в пользу кандидата от оппозиции.

Милей также не исключил силового варианта развития событий в Венесуэле, если президент не отдаст победу конкуренту.

«Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет признания поражения. Аргентина не признает очередной обман и надеется, что вооруженные силы на этот раз защитят демократию и волю народа», – написал Милей на своей странице в сервисе микроблогов.

28 июля в Венесуэле прошли выборы президента, в которых главным конкурентом Мадуро стал кандидат от крайне правых партий Эдмундо Гонсалес. Национальный избирательный совет объявило победе Мадуро по итогам обработки 80% протоколов на избирательных участках.

Лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в своем блоге поздравил Мадуро с победой и заявил, что «мужество венесуэльского народа» победило «давление и манипуляции». Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров считает, что президентские выборы в боливарианской республике «заслуживают доверия», поскольку прошли «организованно и транспарентно», передает РИА Новости.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

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