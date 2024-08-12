СМИ: Китай признал «случайное» повреждение газопровода между Эстонией и Финляндией

Китайские власти назвали случайностью повреждение газопровода Balticconnector. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Пекин передал властям Эстонии и Финляндии материалы собственного расследования, в которых делается вывод, что китайское судно повредило газопровод.

Источники SCMP утверждают, что речь идет от случайности, причиной аварии стал сильный шторм.

Работу газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановили 8 октября 2023 года из-за утечки. Финская полиция расследует инцидент как умышленное повреждение трубопровода. Позже рядом с местом аварии был найден корабельный якорь.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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