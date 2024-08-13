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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о непонимании властями ФРГ россиян

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Власти Германии не понимают российское общество, если разрешили использовать немецкую военную технику на территории России. Подобные решения приводят россиян в «справедливую ярость», заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Она отметила, что немцы не так чувствительны к тем периодам в истории страны. А вот в жизни россиян память о предках, о событиях Второй мировой войны играет большую роль. Она отметила, что в «каждом селе есть памятник погибшим» в годы Великой Отечественной войны.

На этом фоне появление немецкого оружия и военной техники на территории РФ – неразумное решение со стороны Берлина.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», – сказала Кнайсль в интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.

В Швейцарии отметили, что Вашингтон и Берлин не очень рады кадрам того, как их техника действует в Курской области и уничтожается российскими бойцами.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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