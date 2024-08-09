Запад решил, что Украина потеряет больше, чем получит от атаки на Курскую область

Киев в результате атаки на Курскую область России потеряет больше, чем выиграет. Западным странам не нравится смотреть, как их бронемашины заезжают на территорию РФ и как их уничтожают. И это на фоне жалоб киевского режима на нехватку вооружений, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Издание признало, что в первый момент ВСУ впечатлили западных партнеров тем, что смогли незаметно стянуть силы и технику к точке атаки и прорвали российскую оборону. Но основной фокус конфликта находится далеко, эффект внезапности испаряется, а доставлять подкрепление и боеприпасы становится все сложнее.

«Украина, вероятно, больше потеряет, чем выиграет от нападения. В такой атаке риск крупных потерь гораздо выше, чем в обороне, и ВСУ не смогут укрепиться там надолго. Киев вряд ли просчитал последствия кадров, на которых американские Bradley и немецкие Marder въезжают на российскую территорию, Вашингтон и Берлин не примут их с восторгом. В стратегическом отношении внезапный маневр «Курска» представляет собой тупик», – говорится в статье.

По данным МО РФ, киевский режим с начала атаки на Курскую область 6 августа лишился до 945 военных, 102 единицы бронетехники.

Берн, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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