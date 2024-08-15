Байден ищет работу после отказа от участия в выборах президента

Президент США Джо Байден заявил, что ищет работу после отказа от участия в выборах на пост главы государства. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Вы совершаете прорыв, который, я думаю, изменит всю динамику нашего общения, и именно поэтому я пригласил вас в Белый дом, потому что я ищу работу», – сказал Байден на встрече с создателями интернет-контента в здании Исполнительного офиса Эйзенхауэра в Вашингтоне.

В статье также отмечается, что в последние дни президент США «демонстрирует заметно непринужденное и легкомысленное поведение».

20 июля президент США Джо Байден объявил о решении выйти из предвыборной борьбы за пост главы государства. 6 августа вице-президент Камала Харрис официально выдвинута в качестве кандидата от Демократической партии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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