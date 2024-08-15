российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 августа 2024, 11:55 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Байден ищет работу после отказа от участия в выборах президента

Фото: Белый дом

Президент США Джо Байден заявил, что ищет работу после отказа от участия в выборах на пост главы государства. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Вы совершаете прорыв, который, я думаю, изменит всю динамику нашего общения, и именно поэтому я пригласил вас в Белый дом, потому что я ищу работу», – сказал Байден на встрече с создателями интернет-контента в здании Исполнительного офиса Эйзенхауэра в Вашингтоне.

В статье также отмечается, что в последние дни президент США «демонстрирует заметно непринужденное и легкомысленное поведение».

20 июля президент США Джо Байден объявил о решении выйти из предвыборной борьбы за пост главы государства. 6 августа вице-президент Камала Харрис официально выдвинута в качестве кандидата от Демократической партии.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

В США потребовали от Байдена и Харрис ответить за провальную политику / Байден о нападении Киева на Курскую область: Это – дилемма для Путина / Госдеп открестился от причастности к вторжению Киева в Курскую область / Пентагон утверждает, что не знал о планах нападения Киева на Курскую область / Трамп заявил, что надеется «поладить» с Путиным / Вашингтон нашел замену Зеленскому / СВР: в США растет недовольство Зеленским / Сенатор Грэм* посоветовал Киеву нанять пилотов F-16 на пенсии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,