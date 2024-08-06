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Вторник, 6 августа 2024, 17:36 мск

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Камала Харрис официально выдвинута на пост президента США

Фото: www.whitehouse.gov

Вице-президент США Камала Харрис официально выдвинута на выборы президента США. Как говорится в сообщении Национального комитета Демократической партии, которое цитируют американские СМИ, в ее поддержку высказались 99% из 4567 делегатов, принявших участие в заочном голосовании.

Харрис заявила о намерении участвовать в президентских выборах после решения действующего главы государства Джо Байдена выйти из избирательной кампании.

Таким образом Харрис, чья мать была иммигранткой из Индии, а отец – родом с Ямайки, станет первой чернокожей женщиной и первым человеком южноазиатского происхождения, которая будет претендовать на кресло в Белом доме.

Согласно последним данным американской прессы, Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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