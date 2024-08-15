Литва развернет на границе с Белоруссией крупнейшую военную инфраструктуру в стране

Литва построит военную базу для немецкой бригады рядом с границей с Белоруссией. Городок займет 170 га и станет самой крупной военной инфраструктурой в стране за всю историю, следует из заявления литовского Министерства национальной обороны.

Вильнюс выбрал полигон Руднинкай близ белорусской границы для строительства военного городка, где разместит немецких военных. 19 августа там пройдет символическая церемония заложения капсулы.

«После завершения интенсивных подготовительных работ на полигоне Руднинкай начинается создание крупнейшей военной инфраструктуры в истории Литвы», – говорится в сообщении. База займет 170 га, а полное развертывание немецкой бригады завершится к 2027 году.

Минобороны ФРГ летом 2023 года объявило о решении перебросить в Литву два танковых батальона. Первоначально, военную базу для них планировалось разместить рядом с Вильнюсом. Подробности проекта Берлин раскрыл осенью.

Вильнюс, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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