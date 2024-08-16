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Пятница, 16 августа 2024, 11:17 мск

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«Хезболла» согласилась не бить по Израилю во время переговоров по сектору Газа

Ливанское движение «Хезболла» временно откажется от ударов по Израилю, пока идут переговоры о перемирии в секторе Газа. Представители сторон при посредничестве Катара, Египта и США проходят в Дохе.

«Мы можем сказать, что «Хезболла» не начнет операцию возмездия во время переговоров в Катаре, потому что она не хочет нести ответственность за препятствование переговорам или потенциальной сделке. Возмездие может подождать; оно не является срочным и не имеет временных ограничений», – сказал источник, имеющий тесные связи с движением, изданию The Washington Post.

Очередное обсуждение перемирия началось в Дохе 15 августа. Посредники «полны решимости двигаться вперед» ради прекращения огня в Газе, поэтому переговоры продолжатся 16 августа.

Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани и и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани поговорили по телефону, в том числе, о планах Ирана и «Хезболлы» ударить по израильской территории. Катарский премьер призвал иранского министра подумать, нужна ли атака по Израилю, «когда наблюдается такой прогресс».

1 августа «Хезболла» заявила о готовности нанести «настоящий» ответный удар по Израилю за атаку 30 июля на южную окраину Бейрута. 6 августа движение предупредило, что не ограничится приграничными территориями и будет бить по Хайфе.

Бейрут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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