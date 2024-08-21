Bloomberg: страны НАТО не спешат с военной помощью Украине

Некоторые страны НАТО не спешат выполнять обещания в части военной помощи Украине, данные на саммите альянса в Вашингтоне. Киев снова начал подгонять союзников на фоне атаки на Курскую область России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В Вашингтоне члены альянса подтвердили намерения продолжать поставки оружия и техники киевскому режиму. Там же было решено ускорить процесс, однако поставки опять пробуксовывают.

«Ряд союзников Украины в НАТО не выполняют обещаний ускорить поставки систем ПВО и другой военной техники. Президент Украины Владимир Зеленский возобновил призывы к США, Франции и Великобритании о срочной помощи», – говорится в статье.

Агентство отметило низкую вероятность того, что дополнительные системы ПВО и оружие прибудут на Украину до осени. А это позволит Росси нанести удар по «ослабленному» противнику.

«Многие обязательства НАТО вряд ли будут выполнены к осени. Ожидается, что тогда-то Россия и усилит бомбардировки критически важной инфраструктуры Украины», – добавило агентство.

Ранее страны НАТО признали, что не смогут произвести достаточно оружия для победы Украины в конфликте с Россией. Украинский конфликт показал не только «скудность» масштабов оружейного производства на Западе, но и проблемы с совместимостью вооружений разных стран НАТО. Минфин ФРГ предупредил МИД и МО страны, что не может найти деньги на поддержку киевского режима, а канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо запретил утверждать новые расходы на помощь для киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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