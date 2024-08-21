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Среда, 21 августа 2024, 09:57 мск

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В Иране 28 человек погибли в аварии с автобусом

В Иране попал в аварию автобус с паломниками. В результате погибли по меньшей мере 28 человек, более 20 пострадали. Об этом сообщает агентство ISNA.

Транспорт направлялся из Пакистана в Ирак, он въехал с восточных границ страны и двигался в западном направлении. Автобус попал в ДТП на оси Дехшир – Тафт в провинции Йезд.

На место аварии прибыли спасатели и медики. По предварительным данным, погибли 28 человек, еще 23 получили травмы различной степени тяжести.

Предположительно, причиной аварии стала неисправность тормозной системы. Автобус съехал с трассы и опрокинулся.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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