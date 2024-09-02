Евросоюз обеспокоен визитом Путина в Монголию

Евросоюз обеспокоен предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина в Монголию. Как заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали, поводом для этого является «ордер» Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера.

«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее, существует «ордер» на арест Владимира Путина», – сказала она (цитата по РИА «Новости»).

Представитель ЕС обратила внимание, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002 году, взяв на себя соответствующие юридические обязательства.

Как предполагается, что в ходе визита в Монголию президент РФ примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями Монголии по поводу ордера МУС, сообщил, что все аспекты визита тщательно готовились.

Досудебная палата МУС в Гааге, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову в марте 2023 года.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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