Венгрия не выживет без российской нефти

Решение Киева приостановить поставки российского «черного золота» по нефтепроводу «Дружба» стало серьезным вызовом для Будапешта. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу РБК, подчеркнув, что его страна не выживет без нефти из России.

«Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну. Мы просто не сможем обеспечить спрос на топливо. Почему? Потому что у нас нет достаточной альтернативной инфраструктуры. Есть еще один трубопровод, проходящий в Венгрию из Хорватии от Адриатического побережья, но его мощность недостаточна для того, чтобы обеспечить не только Венгрию. Тут нужно принимать в расчет еще и Словакию, которая обеспечивается нефтью через Венгрию. И у нее просто нет другого выбора. И отчасти Чешскую Республику», – пояснил Сийярто, обратив внимание, что, если обрезать российские поставки нефти, «Венгрия полностью лишается нефти».

«То, что Украина приняла такое решение, для нас это очень серьезный вызов. Это влияет примерно на треть нашего импорта из России. В Словакии ситуация еще хуже. Там на эти поставки приходится примерно 40%», – уточнил глава МИД Венгрии.

Украина, через которую проходит нефтепровод, в июле приостановила поставки российской нефти по «Дружбе». Венгрия и Словакия пока безуспешно пытаются отменить это решение.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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