США конфисковали самолет президента Венесуэлы

США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида, передает американский телеканал CNN со ссылкой на официальные источники.
Как сообщается, самолет, стоимость которого оценивается примерно в 13 млн долларов, находился последние месяцы в Доминиканской Республике. Вашингтон считает, что самолет был приобретен в обход американских санкций.
В изъятии участвовало несколько федеральных агентств, включая Службу расследований внутренней безопасности и министерство юстиции США.
Вашингтон, Светлана Антонова
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