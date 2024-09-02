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США конфисковали самолет президента Венесуэлы

Фото: сайт CNN

США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро и направили воздушное судно в штат Флорида, передает американский телеканал CNN со ссылкой на официальные источники.

Как сообщается, самолет, стоимость которого оценивается примерно в 13 млн долларов, находился последние месяцы в Доминиканской Республике. Вашингтон считает, что самолет был приобретен в обход американских санкций.

В изъятии участвовало несколько федеральных агентств, включая Службу расследований внутренней безопасности и министерство юстиции США.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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