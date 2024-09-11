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Среда, 11 сентября 2024, 15:52 мск

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ФРГ придется сто лет восстанавливать запасы оружия, отправленного Украине

Германия сможет восстановить прежний уровень запасов оружия лишь через сто лет. Россия может произвести тот же объем вооружений за полгода, пишут местные СМИ.

Военная помощь истощила запасы не только в ФРГ, но и других странах, у которых Берлин мог бы закупиться. Мощность производства слишком низкая, и ВПК продолжает трудиться над заказами для Украины. К тому же, в немецкой казне образовалась острая нехватка денег: даже средства на модернизацию армии ушли на оружейные закупки для Киева. Поэтому Берлин может размещать лишь небольшие заказы, и оптовые скидки ему не достаются.

Институт мировой экономики в Киле (IfW) подсчитал, что при нынешних темпах закупок ФРГ восстановит объем оружейных запасов, которые были 20 лет назад, лишь век спустя. На восполнение запасов гаубиц нужно чуть меньше времени – 97 лет. «Россия может произвести весь объем немецких запасов оружия чуть более чем за шесть месяцев», – признали в IfW.

Минфин ФРГ признал, что не может найти деньги на поддержку киевского режима. Канцлер ФРГ Олаф Шольц запретил утверждать новые расходы на помощь Украине.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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