Германия сможет восстановить прежний уровень запасов оружия лишь через сто лет. Россия может произвести тот же объем вооружений за полгода, пишут местные СМИ.

Военная помощь истощила запасы не только в ФРГ, но и других странах, у которых Берлин мог бы закупиться. Мощность производства слишком низкая, и ВПК продолжает трудиться над заказами для Украины. К тому же, в немецкой казне образовалась острая нехватка денег: даже средства на модернизацию армии ушли на оружейные закупки для Киева. Поэтому Берлин может размещать лишь небольшие заказы, и оптовые скидки ему не достаются.

Институт мировой экономики в Киле (IfW) подсчитал, что при нынешних темпах закупок ФРГ восстановит объем оружейных запасов, которые были 20 лет назад, лишь век спустя. На восполнение запасов гаубиц нужно чуть меньше времени – 97 лет. «Россия может произвести весь объем немецких запасов оружия чуть более чем за шесть месяцев», – признали в IfW.

Минфин ФРГ признал, что не может найти деньги на поддержку киевского режима. Канцлер ФРГ Олаф Шольц запретил утверждать новые расходы на помощь Украине.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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