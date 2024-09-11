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Президент Ирана призвал стереть границы между исламскими странами по примеру ЕС

Фото: Freepik

Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает, что между исламскими странами не должно быть границ. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером Ирака Абдель Латифом Рашидом.

«Указав на долгую историю отношений двух государств, Ирана и Ирака, президент подчеркнул необходимость создания общего для исламских стран союза. Пезешкиан призвал двигаться по направлению к стиранию границ между исламскими странами, подобно тому, как это реализовано Евросоюзом», – говорится в заявлении на официальном сайте главы исполнительной власти Ирана.

Кроме того, Пезешкиан предложил создать ирано-иракских комиссий, целью которых станет развитие политических, экономических, культурных и социальных связей двух стран.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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