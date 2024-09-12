Пентагон заказал прогноз последствий ядерного взрыва в России и Европе

Пентагон заказал моделирование последствий ядерного взрыва в Восточной Европе, включая Россию. Американских военных интересует, насколько пострадает аграрный потенциал региона.

Специалисты должны смоделировать глобальную ядерную войну с помощью специальных компьютерных программ. Основной упор модели нужно сделать на ущерб для сельскохозяйственных ферм.

«Инженерный корпус армии США заключил контракт на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы. Географический охват моделирования должен включить бывшие страны Восточного блока, а также регионы за пределами Восточной Европы и западной части России», – пишет РИА Новости со ссылкой на документы Пентагона.

Ориентировочная стоимость работ составит 34 млн долларов, поскольку моделирование должно проводиться полностью за счет ресурсов подрядчика. При этом, Пентагон не хочет доверять проект нескольким компаниям, исполнителем должна стать единственная компания.

Украина отказалась от предложения Турции прекратить наносить удары по объектам атомной энергетики. При этом, МАГАТЭ объявило об угрозе ядерного инцидента в курской области из-за атак дронов на АЭС и идущие неподалеку боестолкновения.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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