Опасность ядерного инцидента: глава МАГАТЭ сделал важное заявление после визита на Курскую АЭС

В Курской области существует опасность ядерного инцидента. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам посещения Курской АЭС.

«Здесь сейчас возникла опасность ядерного инцидента. <...> Мне сегодня рассказали о нескольких случаях атак дронов на территорию, на объекты станции. Я, находясь на станции, видел следы от этих атак. В целом тот факт, что в нескольких километрах от АЭС ведутся боевые действия, вызывает большие опасения, беспокойство за режим безопасности», – сказал Гросси (цитата по РИА «Новости») на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Мы как представители МАГАТЭ можем предложить ряд технических шагов и мер, направленных на сохранение режима ядерной безопасности», – добавил он, обратив внимание, что МАГАТЭ сейчас обсуждает, что можно сделать для предотвращения «радиационных инцидентов».

Глава МАГАТЭ рассказал, что в ходе осмотра Курской АЭС прошел по основным объектам станции: побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием, также посетил хранилище отработанного ядерного топлива. Проведенный осмотр показал, что станция работает в условиях, близких к нормальным, уточнил Гросси.

Предполагается, что после визита на Курскую АЭС глава МАГАТЭ отправится в Киев.

Курск, Анастасия Смирнова

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