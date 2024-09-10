Киев отказался прекратить удары по атомным объектам

Турция призвала Украину прекратить наносить удары по объектам атомной энергетики, но киевский режим отказался, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Турция в свое время предложила не наносить удары по объектам атомной энергетики, Украина от этого отказалась», – сказал чиновник в эфире телеканала «Россия-24».

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси побывал на Курской и Запорожской АЭС. Он признал, что в Курской области существует опасность ядерного инцидента. Причина – атаки дронов на объекты станции и боевые действия поблизости. По данным военных, ВСУ организовали атаку на приграничные российские регионы, в том числе, ради захвата Курской АЭС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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