Землетрясение в Румынии аукнулось в Молдавии и на Украине

На территории Румынии произошло землетрясение, толчки которого ощущались, в том числе, в Молдавии и Румынии. ЧП произошло в 17:40 по местному времени в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузэу на юго-востоке страны.

Очаг землетрясения находился на глубине 140 км, его магнитуда составила 5,2 балла, уточняет ТАСС. По данным украинских СМИ, подземные толчки ощущались, в том числе в Одессе и Днепропетровской области.

Землетрясение произошло в момент прямого телеэфира президента Молдавии Майи Санду. На видео попал момент с реакцией главы государства на подземные толчки, а ведущая тем временем выразила надежду на то, что это «хорошее предзнаменование», отмечает RT. «Так откровенно ещё ни под кем стул не шатался!», «Это знамение, нужно менять власть», – прокомментировали инцидент в социальных сетях.

Как отмечается, сегодняшнее землетрясение стало самым сильным Румынии в 2024 году. Магнитуда последнего землетрясения, зарегистрированного 1 августа, составляла 4,4.

Бухарест, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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