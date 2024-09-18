Спецкоординатор ООН опасается эскалации после взрывы пейджеров в Ливане

Происшествие с пейджерами в Ливане вызывает тревогу и грозит эскалацией, считает специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхерт. Она назвала недопустимой гибель мирных граждан.

«События знаменуют собой крайне тревожную эскалацию в и без того неприемлемо взрывоопасной обстановке. Даже одна жертва среди гражданского населения – это слишком много. Все заинтересованные стороны должны воздержаться от любых дальнейших действий или воинственной риторики», – цитирует ее заявление «Интерфакс».

Чиновница предупредила, что дальнейшая агрессия вызовет «масштабный пожар, который никто не может себе позволить».

Американские чиновники заявили, что Израиль не предупреждал Штаты о намерении провести такую масштабную кибератаку против радикального движения «Хезболла» в Ливане. Вашингтон собирает сведения о произошедшем, чтобы дать ему оценку. При этом, представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга отказался подтвердить, что взрывы устройств случились из-за действий Израиля.

«Мы собираем информацию об этом инциденте. Я могу сказать вам, что США не были вовлечены в это, США не знали об этом инциденте заранее», – сказал Миллер.

По данным CNN, кибератака организована израильской разведкой «Моссад» и военными Израиля. Axios узнал от источника, что операция прошла утверждение на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с высшими должностными лицами правительства и руководителями служб безопасности.

В результате детонации пейджеров членов движения «Хезболла» погибли девять и ранены 2 750 человек в Ливане. Среди погибших ребенок. Ливан уже пригрозил Израилю ответными мерами.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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