Акт агрессии: в Ливане грозят Израилю возмездием после массовой детонации пейджеров

Кровавое ЧП в Ливане с детонацией пейджеров является актом агрессии со стороны Израиля. Об этом заявил министр информации республики Зияд Макари.

«Глава правительства ознакомил министров первичными данными по расследованию, кабинет министров подтвердил свое осуждение израильской агрессии, которая представляет из себя опасное посягательство на суверенитет Ливана и откровенное преступление», – подчеркнул он (цитата по РИА «Новости»).

Шиитское ливанское движение «Хезболла» также возложило на Израиль ответственность за взрывы пейджеров и пригрозило возмездием. «Изучив все текущие факты, данные и имеющуюся информацию о гнусном нападении, произошедшем сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту преступную агрессию, которая также затронула мирных жителей и привела к гибели нескольких человек и получению большим количеством людей различных ранений… Этот вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию...» – говорится в заявлении движения.

Согласно последним данным Минздрава Ливана, погибли восемь человек, включая одного ребенка. Число раненых превысило 2,8 тысячи, из них двести находятся в тяжелом состоянии.

В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Как сообщили в дипмиссии, он получил незначительные ранения.

Бейрут, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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