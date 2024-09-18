Новая серия взрывов в Ливане: по меньшей мере, один человек погиб и более 100 ранены

В Ливане произошла новая серия взрывов беспроводных средств связи, в результате чего ранения получили по меньшей мере, 100 человек, передает ливанский телеканал Al Hadath. По данным CNN, как минимум один человек погиб.
Как сообщается, волна взрывов вызвана детонацией, в том числе телефонов, раций и техники, работающей на солнечных батареях и литийионных аккумуляторах. Уточняется, что эти устройства использовались сторонниками ливанского шиитского движения «Хезболла».
Напомним, детонация около 3000 пейджеров в Ливане произошла накануне. Спецслужбы страны выяснили, что в каждом устройстве находилось до трех граммов взрывчатки, которую не смогли обнаружить никакие проверки безопасности.
В результате этого ЧП погибли по меньшей мере 12 человек, в их числе двое детей. Число пострадавших почти достигло 2800 человек. 300 раненых находятся в критическом состоянии.
Власти Ливана и лидеры «Хезболлы» заявили о причастности Израиля к этой атаке.
Бейрут, Анастасия Смирнова
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