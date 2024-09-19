Германия отправила на Украину ещё 22 танка Leopard

Германия направила Киеву очередные 22 танка «Leopard 1 А5», а также 22 бронемашины с усиленной противоминной защитой и 12 самоходных артиллерийских установок Pzh 2000. Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ.

Как сообщается, в пакет военной помощи Киеву также предусматривает передачу 61 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, трех зенитных самоходных установок GEPARD, 1 млн патронов для стрелкового оружия, 10 пулеметов MG3 с запасными стволами.

Кроме того, для ВСУ направлено пять вездеходов Bandvagn 206, 30 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями к ним, 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN, 12 БПЛА Songbird, шесть беспилотников Hornet XR и 20 безэкипажных надводных аппаратов, а также несколько единиц другой техники.

Как сообщалось ранее, накануне российские военные уничтожили очередные два немецких танка Leopard.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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