Российские военные уничтожили два немецких танка Leopard

В Курской области продолжается ведение наступательных действий подразделениями Северной группировки войск ВС РФ. При этом российская армия отбивает контратаки противника и пресекает попытки ВСУ прорваться через границу. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенных пунктов Большая Обуховка, Малая Локня и Любимовка, а также сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Ольговка и Борки», – говорится в сообщении.

Киевский режим потерял убитыми и ранеными 40 человек, восемь украинских боевиков взяты в плен, также уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье», – отметили в оборонном ведомстве.

Потери ВСУ составили до 70 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, в том числе один танк Leopard, две боевые машины пехоты CV-90, восемь боевых бронированных машин, артиллерийское орудие и автомобиль.

В Сумской области авиация и ракетные войска поражают районы сосредоточения и резервов противника. «За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк «Леопард», пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и 12 автомобилей», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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